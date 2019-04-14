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Kocaeli'de ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 01:07 | Son Güncelleme

Kandıra ilçesindeki yangında bedensel engelli bir kişi yaşamını yitirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evde çıkan yangında bedensel engelli bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde Remzi Kıcı'ya ait evden alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, Remzi Kıcı'nın evde tek başına olan bedensel engelli kızı Neşe Kıcı'yı (32) yaralı olarak Kandıra Devlet Hastanesine kaldırdı. Kıcı kurtarılamadı.

Evin oturma odasında bulunan televizyonun devrildiği, yangının bu nedenle çıkmış olabileceği ifade edildi.

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1 ölü Engelli Kişi yangın

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