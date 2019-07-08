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Kocaeli'de ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 00:15 | Son Güncelleme

Kocaeli'de ev yangını

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komşuoğlu Bulvarı'nda bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yasin Ördem'e ait daireden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı belirtilirken ev kullanılamaz hale geldi.

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Kocaeli'de ev yangını

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