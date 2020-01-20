HABER
  4. Kocaeli’de ev yangını: 1’i ağır 2 yaralı

Kocaeli’de ev yangını: 1’i ağır 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 20:13 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında alevlerin arasında kalan 2 kişi yaralanırken, 4 kedi de telef oldu.Olay, İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak’ta meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında alevlerin arasında kalan 2 kişi yaralanırken, 4 kedi de telef oldu.
Olay, İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın 2. katında bulunan evde yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, dumanlar yerini alevlere bıraktı. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerince yaralanan yatalak hasta Halit T. ve Adnan S. kurtarılarak, yangına müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Halit T.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Binada bulunan 4 kedinin telef olduğu belirlenirken, vatandaşlardan biri içerideki kedilerden birini sokakta görünce büyük mutluluk yaşadı.
Yangını görerek itfaiyeye bildiren vatandaş, içeride bulunan vatandaşı kurtarmaya çalıştıklarını ifade ederek, “İlk ben eczaneden geliyordum. Buradan geçerken dumanları gördüm. O sırada birisi balkona çıkıp ‘Yardım edin’ diye bağırdı. Hemen telefonumu çıkartarak 110’u aradım. Balkona çıkan kişi, ‘İçeride yatalak babam var’ diyordu. Ben buradan eve girmeye çalıştım ama yoğun dumandan dolayı giremedim. Camı kırdık ama ateşin sıcaklığından dolayı giremedik” dedi.
Polis ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Doğa harikası Akgöl buz tuttuDoğa harikası Akgöl buz tuttu
Çarptığı yaya yaralandı, otomobili bırakıp kaçtıÇarptığı yaya yaralandı, otomobili bırakıp kaçtı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yer: Edirne! Binlerce kişi akın etti

Yer: Edirne! Binlerce kişi akın etti

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Beni seviyor musun?' sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı

'Beni seviyor musun?' sorusuna hayır yanıtı alınca...

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye 'Berlin Zirvesi' tepkisi

AK Parti'den CHP'ye 'Berlin Zirvesi' tepkisi

İstanbul'da metrobüs kazasında ölen gence en acı veda!

Metrobüs kazasında ölen gence en acı veda!

Somali'de bombalı saldırıda yaralanan Türkler yurda dönüyor

3'ü Türk 6 kişi Türkiye'ye getiriliyor!

Taahhütsüz Aylık Araç Kiralama Dönemi Başladı

Taahhütsüz Aylık Araç Kiralama Dönemi Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.