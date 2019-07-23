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Kocaeli'de evlerden hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 17:45 | Son Güncelleme

İzmit ilçesinde girdikleri 4 evden 100 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen iki kadın gözaltına alındı - Dokuz aylık hamile olan kadın, doğum sancıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdikleri 4 evden 100 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla iki kadın gözaltına alındı.

20 Haziran'da Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi'nde 3 ayrı sitedeki 3 daireden yaklaşık 40 bin lira ziynet eşyası ve para çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Sitedeki güvenlik ve MOBESE kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kadın şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Teknik takip sonucu F.K. (28) ile H.A. (26) Çayırova ilçesinde yakaladı.

Şüphelilerden 9 aylık hamile olan F.K'nin, doğum sancıları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, benzer suçlardan 36 kaydının olduğu ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H.A. ise adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin, 15 Temmuz'da, bir evden 60 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı belirlendi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin apartman dairesine giriş çıkışları yer alıyor.

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Evden hırsızlık izmit Kocaeli

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