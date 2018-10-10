Kocaeli'de evlerden hırsızlık iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, evlerden ziynet eşyası ve para çaldığı ileri sürülen 6'sı kadın 7 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evlerden ziynet eşyası ve para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
MOBESE görüntülerini inceleyen polis, olayla ilgili 6'sı kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üstlerinde ve hırsızlık olayında kullanılan araçta yapılan aramada, 3 altın kolye, 10 çift küpe, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi ve 2 özel yapım kapı açma aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Aralarında yaşı küçük kız çocuğu da bulunan şüphelilerin, çeşitli suçlardan poliste kaydının olduğu belirlendi.
İstanbul'dan geldikleri Kocaeli'de, farklı mahallelerde site ve evlere özel aparatla kapıları açarak giren şüphelilerin, ziynet eşyası ve para çaldıktan sonra ortalığı düzenleyerek çıktıkları, bu nedenle mağdurların hırsızlık olduğunu sonradan fark ettiği belirtildi.
Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!
ABD'den FBI teklifi: Suudiler isterse İstanbul'a ekip yollarız
Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin! 'İhtiyaç halinde 114'ü arayın'
Göl çekilince ortaya çıktı!
Mahkeme başkanından beraat eden sanığa: Davranışların normal değil, değiştir!
Adıyaman'da 'insanlık ölmüş' dedirten olay: Minibüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu kaldırımda ölüme terk etti!
Tansiyonu yükseltecek açıklama! İsrail o kadar yetenekli değil
Google en yeni telefonlarını tanıttı! Tüm dünyaya meydan okuyorlar...
Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum