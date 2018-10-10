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Kocaeli'de evlerden hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 16:20 | Son Güncelleme

Evlerden ziynet eşyası ve para çaldığı ileri sürülen 6'si kadın 7 şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, evlerden ziynet eşyası ve para çaldığı ileri sürülen 6'sı kadın 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evlerden ziynet eşyası ve para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

MOBESE görüntülerini inceleyen polis, olayla ilgili 6'sı kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üstlerinde ve hırsızlık olayında kullanılan araçta yapılan aramada, 3 altın kolye, 10 çift küpe, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi ve 2 özel yapım kapı açma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Aralarında yaşı küçük kız çocuğu da bulunan şüphelilerin, çeşitli suçlardan poliste kaydının olduğu belirlendi.

İstanbul'dan geldikleri Kocaeli'de, farklı mahallelerde site ve evlere özel aparatla kapıları açarak giren şüphelilerin, ziynet eşyası ve para çaldıktan sonra ortalığı düzenleyerek çıktıkları, bu nedenle mağdurların hırsızlık olduğunu sonradan fark ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı hırsızlık

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