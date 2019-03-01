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Kocaeli’de farklı suçlardan aranan 55 kişi polis uygulamasında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 18:43 | Son Güncelleme

Kocaeli’de 114 ekip, 392 polisin katılımı ile il genelinde yapılan asayiş uygulamasında farklı suçlardan aranan 55 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen asayiş uygulaması Kocaeli’de de yapıldı.

Kocaeli’de 114 ekip, 392 polisin katılımı ile il genelinde yapılan asayiş uygulamasında farklı suçlardan aranan 55 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen asayiş uygulaması Kocaeli’de de yapıldı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Muhabere ve elektronik şube müdürlükleri ile Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Karamürsel, Kartepe ve Körfez ilçe emniyet müdürlüklerinden toplam 114 ekip ve 392 polisin katılımı ile il genelinde yapılan uygulamalarda farklı suçlardan aranan şahıslar yakalandı.
Gerçekleştirilen uygulamada yağma, yaralama, çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz, hırsızlık, mala zarar vermek, uyuşturucu ticareti yapmak suçları başta olmak üzere çeşitli suçlarından aranan ve haklarında 1 ile 11 yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplam 55 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezlerine götürülen şahıslar işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edildi.

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