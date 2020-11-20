HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de feci kazada ölen kadının kimliği belirlendi

Kocaeli’de feci kazada ölen kadının kimliği belirlendi

20.11.2020 12:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 karayolundan karşıya geçmek isterken çok sayıda aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının kimliği belirlendi.Kaza dün akşam saatlerinde Gebze D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 karayolundan karşıya geçmek isterken çok sayıda aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının kimliği belirlendi.
Kaza dün akşam saatlerinde Gebze D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osman Yılmaz Mahallesi D-100 karayolundan karşıya geçmeye çalışan bir kadına, Galip S.Ö. idaresindeki 34 FR 0947 plakalı cip çarptı. Çapmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre uzağa savrulan kadın yola düştü. Yola düşen ve kendisini fark etmeyen 10’a yakın aracın üzerinden geçtiği kadın feci şekilde öldü.
Kazada hayatını kaybeden ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının yapılan inceleme sonrasında iş çıkışı evine gitmek isterken yoldan karşıya geçmeye çalışan 34 yaşındaki Sultan Güllü olduğu belirlendi. Yakınları tarafından teşhis edilen Güllü’nün cenazesinin, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
'Seyahat kısıtlaması' ile ilgili flaş açıklama'Seyahat kısıtlaması' ile ilgili flaş açıklama
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
1/

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

ABD seçimlerinde yeni gelişme

ABD seçimlerinde yeni gelişme

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili paylaşım

Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili kritik uyarı

Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu

Trafikte terör estirmişti! Çakarlı maganda ile ilgili flaş gelişme

Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer'den kritik 'seyahat kısıtlaması' değerlendirmesi

'Seyahat kısıtlaması' ile ilgili flaş açıklama

Taksiciden şaşırtan koronavirüs önlemi: Artık kimse teklif edemiyor

Şaşırtan koronavirüs önlemi: Artık kimse teklif edemiyor

TEM'de çekici dehşeti! Onlarca kişinin hayatını tehlikeye soktu

TEM'de çekici dehşeti! 'Abi bunun kafası güzel'

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.