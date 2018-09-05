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Kocaeli'de FETÖ davalarında 510 asker yargılanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan FETÖ soruşturmaları kapsamında 510 asker yargılanıyor.

Kocaeli'de FETÖ davalarında 510 asker yargılanıyor

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan FETÖ soruşturmaları kapsamında 510 asker yargılanıyor.
Kocaeli'de FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan 5 tuğamiral, 10 albay, 12 yarbay, 19 binbaşı, 54 yüzbaşı, 94 üsteğmen, 21 teğmen, 1 asteğmen, 2 askeri tabip, 280 astsubay, 9 uzman çavuş, 3 askeri öğrenci olmak üzere 510 asker Kocaeli Adliyesi Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanıyor. Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki darbeye teşebbüs suçuna ilişkin açılan dava Kocaeli Cezaevi Yerleşkesi içerisinde kurulan duruşma salonunda 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. 90 kişinin yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını vermiş ve 51 sanığın 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Duruşmalar sanıkların son savunmaları ile devam ediyor.
Kocaeli'de diğer bir önemli dava olan Gebze Turkcell Baskını davasında da askerlerin yangılanması devam ediyor. FETÖ/PDY üyelerince 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne girerek, iletişimi kesmeye çalıştıkları iddia edilen 10'u tutuklu, 1'i firari 15 sanığın yargılandığı davada sona yaklaşıldı. Dava hakkında mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, 10 sanığın 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Kocaeli'de FETÖ davalarında 510 asker yargılanıyorKocaeli'de FETÖ davalarında 510 asker yargılanıyorKocaeli'de FETÖ davalarında 510 asker yargılanıyor

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