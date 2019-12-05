HABER

Kocaeli'de FETÖ elebaşına ait kitap ve CD'ler bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 13:03 | Son Güncelleme

Kocaeli'de FETÖ elebaşına ait kitap ve CD'ler bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir sitenin bodrum katında 10 çuval içerisinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı ve görüntülü mesajlarının yer aldığı kitap ve CD'ler ile bazı evraklar bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cami Mahallesi Tuzla Caddesi Esen Sokak'ta bir sitedeki apartmanın bodrum katına bırakılmış çuvallar tespit etti.

Polis ekiplerince, 10 çuval içerisinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı yaklaşık 500 kitap ve sesli, görüntülü mesajlarının yer aldığı yüzlerce CD, kaset, broşür ve bazı evraklar olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından ele geçirilen dokümanlar, detaylı incelenmek üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ele geçirilen dokümanların, apartmanda oturan ve bir süre önce taşınan kiracıya ait olabileceği üzerinde duran ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNERDerin göğüs ve bacak dekoltesiyle olay olduDerin göğüs ve bacak dekoltesiyle olay oldu
Sebze halinde yangın paniğiSebze halinde yangın paniği
Uluslararası Üniversiteler Konseyinin yeni Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptıUluslararası Üniversiteler Konseyinin yeni Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Darıca doküman FETÖ kitap Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu’nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu sokağa döküldü!

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Soylu'dan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama!

İstanbul'da minibüs ile kamyonet çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

Sarallar operasyonunda yeni gelişme! Burhanettin Saral'ın da arasında olduğu 8 kişi tutuklandı

Sarallar operasyonunda yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.