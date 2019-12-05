Kocaeli'de FETÖ elebaşına ait kitap ve CD'ler bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir sitenin bodrum katında 10 çuval içerisinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı ve görüntülü mesajlarının yer aldığı kitap ve CD'ler ile bazı evraklar bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cami Mahallesi Tuzla Caddesi Esen Sokak'ta bir sitedeki apartmanın bodrum katına bırakılmış çuvallar tespit etti.

Polis ekiplerince, 10 çuval içerisinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı yaklaşık 500 kitap ve sesli, görüntülü mesajlarının yer aldığı yüzlerce CD, kaset, broşür ve bazı evraklar olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından ele geçirilen dokümanlar, detaylı incelenmek üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ele geçirilen dokümanların, apartmanda oturan ve bir süre önce taşınan kiracıya ait olabileceği üzerinde duran ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

