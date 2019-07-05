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Kocaeli'de FETÖ operasyonlarında 22 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 11:21 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY’nin TÜBİTAK, askeri ve örgütün yeni eğitim yapılanmalarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 22’si adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de FETÖ operasyonlarında 22 şüpheli adliyede

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, FETÖ/PDY’nin TÜBİTAK, askeri ve örgütün yeni eğitim yapılanmalarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 22’si adliyeye sevk edildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında son günlerde 3 ayrı operasyon düzenledi. FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, evlerde oluşturulan 6 dershaneye baskın düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
TÜBİTAK'ın Gebze Yerleşkesindeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da 6 ilde düzenlenen operasyonlarda yine 7 kişi gözaltına alındı.
Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yapılan Kocaeli merkezli 7 ildeki operasyonda ise 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Eğitim ve TÜBİTAK yapılanması operasyonlarında gözaltına alınan şüpheliler ile askeri yapılanmasına gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Kocaeli'de FETÖ operasyonlarında 22 şüpheli adliyedeKocaeli'de FETÖ operasyonlarında 22 şüpheli adliyedeKocaeli'de FETÖ operasyonlarında 22 şüpheli adliyedeKocaeli'de FETÖ operasyonlarında 22 şüpheli adliyede

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