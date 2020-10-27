Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Kocaeli merkezli İstanbul ve Bursa illerinde FETÖ\PD’nin jandarma yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 1 ihraç yüzbaşı ve 6 askeri okul eski öğrencisi olmak üzere toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firar halinde olan 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

