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Kocaeli’de FETÖ operasyonunda adliyeye sevk edilen 12 kişiden 1’i tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 17:46 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 1’i tutuklanırken 11’i ise serbest bırakıldı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 5’i aktif görevde 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 6 astsubay ve 8 eski askeri öğrenci olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli’de FETÖ operasyonunda adliyeye sevk edilen 12 kişiden 1’i tutuklandı

Kocaeli merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 1’i tutuklanırken 11’i ise serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 5’i aktif görevde 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 6 astsubay ve 8 eski askeri öğrenci olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara, Elazığ, Siirt, Sakarya, Osmaniye ve Manisa’da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. 9 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahıslardan 5’i daha önce 7’si ise sabah saatlerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Adliyede işlemleri tamamlanan 12 şüpheliden 1 ihraç teğmen tutuklanırken, 1 ihraç üsteğmen, 3’ü muvazzaf 4 astsubay ile 6 eski askeri okul öğrencisinin aralarında olduğu 11 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Adli kontrol alan 6 eski askeri okul öğrencisinden 5’inin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi. Firar olan 5 şüphelinin yakalama çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

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