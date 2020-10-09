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  4. Kocaeli’de FETÖ operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Kocaeli’de FETÖ operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 14:34 | Son Güncelleme

FETÖ’nün jandarma yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli’de FETÖ operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

FETÖ’nün jandarma yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara, Kayseri, Hatay, Tunceli ve Amasya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 3’ü görevde jandarma uzman çavuş, 1 ihraç jandarma astsubay ve 2 ihraç jandarma uzman çavuş olmak üzere toplam 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli’de FETÖ operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

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