HABER

Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 11 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 14:20 | Son Güncelleme

KOCAELİ merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY  operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 11 kişi adliyeye sevk edildi

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Sakarya, Adana, Samsun, Eskişehir ve Çanakkale'de gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan askeri personel oldukları öğrenilen 11 kişi, Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 11 kişi adliyeye sevk edildi

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Doğa yürüyüşünde, 98 milyon yıllık deniz canlısı fosil yatağı bulduDoğa yürüyüşünde, 98 milyon yıllık deniz canlısı fosil yatağı buldu
Kayseri'de yolcu otobüsünün bagajında esrar ele geçirildiKayseri'de yolcu otobüsünün bagajında esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.