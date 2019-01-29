Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 11 kişi adliyeye sevk edildi

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Sakarya, Adana, Samsun, Eskişehir ve Çanakkale'de gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan askeri personel oldukları öğrenilen 11 kişi, Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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