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Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 12:54 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Isparta, Bilecik ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlenerek, 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1'i muvazzaf 2 teğmen, 1 ihraç astsubay ve 2 askeri eski öğrenci olmak üzere 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerine tamamlanan 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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