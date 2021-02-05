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  4. Kocaeli’de FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli’de FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

05.02.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 4’ü aktif jandarma personeli olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 4’ü aktif jandarma personeli olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı veren şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslardan 7’si bugün adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin ise daha önceden adliyeye sevk edildiği, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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