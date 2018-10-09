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Kocaeli'de FETÖ'den 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 05:02 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 13 askeri personel ve örgütle bağlantılı okullarda görev yapan 1 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'nde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 13 kişiden 1 öğretmen, 1 muvazzaf uzman jandarma ve 2'si muvazzaf 4 astsubay olmak üzere 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 muvazzaf binbaşı, 1 ihraç yüzbaşı ve 3'ü muvazzaf 5 astsubay toplam 7 kişi ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Firarda olan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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