HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de FETÖ’den gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı

Kocaeli’de FETÖ’den gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 15:38 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli İstanbul ve Bursa illerinde FETÖ\PDY’nin jandarma yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Kocaeli merkezli İstanbul ve Bursa illerinde FETÖ\PDY’nin jandarma yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 1 ihraç yüzbaşı ve 6 askeri okul eski öğrencisi olmak üzere toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen 7 şahıstan 4’ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanırken şahısların tamamı ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk yeniden! Aşk yeniden!
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklamaBakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Eski eşi reddedince 'canımı vereceğim' deyip camide intihar etti
Eski eşi reddedince 'canımı vereceğim' deyip camide intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın vefatı sonrası ilk sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın vefatı sonrası ilk sözler
'Cadılar Bayramı' partisi! Sabaha kadar partiledi, polis bastı!
'Cadılar Bayramı' partisi! Sabaha kadar partiledi, polis bastı!
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
Son dakika! İzmir'de yaşanan deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Deniz seviyesi yükseldi... İzmir depreminde tsunami mi oldu? Tsunami nedir? Seferihisar'da deniz seviyesi yükseldi!
Seferihisar'da deniz seviyesi yükseldi!
Deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıklama: 20'ye yakın bina yıkıldı
Başkan Soyer: 20'ye yakın yıkım ihbarı var
Deprem sonrası Seferihisar'da deniz taştı!
Deprem sonrası Seferihisar'da deniz taştı!
Son dakika: İzmir'de deprem sonrası ilk görüntüler! Binalar kağıt gibi yıkıldı
İzmir'de deprem sonrası ilk görüntüler!
İzmir'deki deprem sonrası kaç bina yıkıldı? Bakan Soylu'dan ilk resmi açıklama
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.