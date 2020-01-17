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  4. Kocaeli’de FETÖ’den gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli’de FETÖ’den gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8’i adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet Bakanlığı yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik aralarında zabıt katipleri ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 26’sı aktif görevde 34 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı.

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8’i adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet Bakanlığı yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik aralarında zabıt katipleri ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 26’sı aktif görevde 34 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 ilde operasyon eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler yapılan sağlık kontrolleri sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerden 8’i emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. İşlemleri devam eden diğer şüphelilerin ise gün içerisinde adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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