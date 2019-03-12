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Kocaeli'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 09:28 | Son Güncelleme

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13'ü görevde olan 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13'ü görevde olan 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13'ü görevde olan, 4'ü açığa alınan, 3'ü meslekten ihraç edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah 06.30 sıralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis belirlenen kişileri gözaltına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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