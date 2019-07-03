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Kocaeli'de FETÖ'nün dershanelerine baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 14:16 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY tarafından açıldığı tespit edilen 6 dershaneye baskın düzenlendi, 8 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de FETÖ'nün dershanelerine baskın

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY tarafından açıldığı tespit edilen 6 dershaneye baskın düzenlendi, 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün yeni eğitim yapılanması kapsamında kentte ev süsü verilerek açılan dershaneleri takibe aldı. Orta okul ve lise öğrencilerine ders verilen 6 dershaneye bu sabah saatlerinde baskın düzenleyen ekipler öğrencilere eğitim verdikleri tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Masaların olduğu dershanelerde inceleme yapan polis örgütün yayınevlerine ait kitap ve dokümanlara el koydu. Gözaltına alınan 8 kişi hakkında daha önce örgüt üyeliği suçlamasıyla işlem yapıldığı tespit edildi. Kaçak işletilen dershaneler mühürlenerek kapatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kocaeli'de FETÖ'nün dershanelerine baskınKocaeli'de FETÖ'nün dershanelerine baskınKocaeli'de FETÖ'nün dershanelerine baskınKocaeli'de FETÖ'nün dershanelerine baskın

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