Kocaeli'de, FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 8 kişi adliyede

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK’daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Iğdır'da operasyon düzenledi. Operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8’i adliyeye sevk edildi.
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