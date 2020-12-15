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  4. Kocaeli’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Kocaeli’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

15.12.2020 11:54 | Son Güncelleme:
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Kocaeli merkezli dört ilde FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10’u askeri okul eski öğrencisi olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli merkezli dört ilde FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10’u askeri okul eski öğrencisi olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli merkezli Kayseri, Yalova ve Bursa illerinde belirlenen adreslere, polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 askeri okul eski öğrencisi ve daha önce açığa alınan 1 üsteğmen gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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