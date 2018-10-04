Kocaeli'de FETÖ/PDY davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında dava açılan tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen, FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenerek KHK ile kapatılan Bizim Kocaeli gazetesinin "FETÖ/PDY'ye bilerek isteyerek destek vermek" ve "gizliliği ihlal" iddiasıyla yargılanan eski imtiyaz sahibi tutuksuz sanık Güngör Arslan ile avukatı Mehmet Gül katıldı.
Duruşmada, Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden istenen dijital materyal inceleme sonuçları hakkında yazılan müzekkereye kısmen cevap verildiği görüldü.
Sanık Arslan, okunan belgelerde aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirtti.
Sanık avukatı Gül de müvekkili hakkında beyanda bulunan "Kahraman Çakır" kod isimli gizli tanığın, dinlenilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce söz konusu dijital materyallerin arama ve kopyalama işlemlerinin yapılarak inceleme raporunun gönderilmesine, sanığın savunmasında bahsi geçen suçlamaya konu yazılar ile ilgili haberde imzaları bulunan kişilerin, gelecek celse tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.
Heyet, ayrıca "Kahraman Çakır" kod isimli gizli tanığın celse arası bir tarihte mahkeme heyetince dinlenilmesini kararlaştırarak, duruşmayı 30 Ocak 2019'a erteledi.
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