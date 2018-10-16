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Kocaeli'de FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 14:33 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye yönelik davada tutuksuz yargılanan eski Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Murat Özdağ, 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada tutuksuz yargılanan eski Kocaeli Ticaret Odası Başkanı (KOTO) Murat Özdağ, 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Özdağ, avukatı ve yakınları katıldı.

Önceki celse ara karar gereğince tanık A.Ü'nün beyanının tespiti için Erdemli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne yazılan talimatın ikmalen döndüğü belirtildi.

Duruşmada, tanık olarak dinlenilen M.K, sanık Özdağ'ı iş hayatından önce tanıdığını belirterek, "Kendisinin şahsi anlamda cemaat denilen yapıyla bir iltisakı olmamıştır ancak ticari hayatın çalışma şartları içinde çeşitli menfaat dengeleri kapsamında bir temas söz konusu ise bunu da bilmiyorum." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Canfer Can, tahkikatın genişletilmesi talebinin olmadığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Özdağ'ın dosyadaki tanık beyanları, HTS kayıtları, etkin pişmanlık belirten ikrarı göz önüne alınarak, FETÖ'nün kuruluş amaçlarını benimseyerek gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dahil olmayı tercih ettiği, bu şekilde örgütle organik bağ kurduğu üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından TCK'nın ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.

Avukat Ersayın Işık da müvekkilinin daha önce samimi şekilde beyanda bulunduğunu, tanık anlatımlarının, savunmalarını doğrular nitelikte olduğunu ifade etti.

Savunmalarını tekrarladıklarını dile getiren Işık, müvekkilinin etkin pişmanlık kapsamında samimi beyanı olduğunu söyledi.

Özdağ'ın, önceki dönemde bir şekilde münasebet içinde olduğu yapıyla bağını 2014 yılı öncesinde tamamen kestiğini savunan Işık, toplanan deliller ve müvekkilinin beyanları dikkate alınarak öncelikle beraat istediklerini, mahkeme aksi kararda ise etkin pişmanlık hükümlerinin üst hadden uygulanmasına karar verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan Özdağ da beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Özdağ'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, etkin pişmanlık hükümleri, sanığın sabıkasız geçmişi göz önünde bulundurularak 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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- Süreç

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan beraatine, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verilen Özdağ, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı göz önüne alınarak tahliye edilmişti.

Hakkındaki tahliye kararı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine bozulan Özdağ, yeniden tutuklanmış, hakkındaki kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından görülen duruşmada tahliyesine karar verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması

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