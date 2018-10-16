Kocaeli'de FETÖ/PDY davasında karar

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada tutuksuz yargılanan eski Kocaeli Ticaret Odası Başkanı (KOTO) Murat Özdağ, 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Özdağ, avukatı ve yakınları katıldı.

Önceki celse ara karar gereğince tanık A.Ü'nün beyanının tespiti için Erdemli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne yazılan talimatın ikmalen döndüğü belirtildi.

Duruşmada, tanık olarak dinlenilen M.K, sanık Özdağ'ı iş hayatından önce tanıdığını belirterek, "Kendisinin şahsi anlamda cemaat denilen yapıyla bir iltisakı olmamıştır ancak ticari hayatın çalışma şartları içinde çeşitli menfaat dengeleri kapsamında bir temas söz konusu ise bunu da bilmiyorum." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Canfer Can, tahkikatın genişletilmesi talebinin olmadığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Özdağ'ın dosyadaki tanık beyanları, HTS kayıtları, etkin pişmanlık belirten ikrarı göz önüne alınarak, FETÖ'nün kuruluş amaçlarını benimseyerek gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dahil olmayı tercih ettiği, bu şekilde örgütle organik bağ kurduğu üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından TCK'nın ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.