Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan meslekten ihraç edilen iki polis memurunun, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
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