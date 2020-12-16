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  4. Kocaeli’de FETÖ/PDY propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli’de FETÖ/PDY propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı

16.12.2020 14:22 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY terör örgütünün propagandasının yapıldığını belirleyen polis ekipleri inceleme başlattı.

Kocaeli’de sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY terör örgütünün propagandasının yapıldığını belirleyen polis ekipleri inceleme başlattı. İnceleme sonrası paylaşımları yapan şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi. 3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 75 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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