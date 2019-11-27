Kocaeli'de Filistinli kızın ölümüne ilişkin babasının ve ağabeyinin yargılanmasına devam edildi

Sanık ağabey Keblawi, babasının yaşadığı binadan elinde poşetle çıkan bir kişinin olduğu ve polis raporuna göre bu kişinin kendisinin olduğuna ilişkin soruya ise "Ben öyle bir poşet taşımadım, babamın kaldığı binadan gece vakti çıkıp, poşeti bir yere götürmedim, çöp atmadım. Bu eve ilk defa gittim." diye yanıt verdi.

Hakimin sorusuna tercüman yardımıyla cevap veren Keblawi, kardeşinin vücudundaki izleri ilk defa avukatıyla görüştüğü sırada kendisine gösterilen fotoğraflarda gördüğünü savundu.

Duruşmada, davaya ilişkin çeşitli kurumlardan gönderilen evraklar okunurken, Sabiha Gökçen Havalimanı Emanet Garajı'nda bulunan sanık Yahya Keblawi'ye ait valiz avukatlar tarafından duruşma salonuna getirildi. Heyet huzurunda yapılan kontrolde valizin içinden Keblawi'ye ait kıyafetler çıktı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar baba Zekharya ve ağabey Yahya Keblawi ile sanık avukatları, tercümanlar ve aile yakınları katıldı.

Hakimin, "Kızı eve taşıdıktan sonra dışarı çıktın mı?" şeklinde sorusu üzerine sanık şöyle konuştu:

"Eve çıkardıktan sonra İstanbul'a gitmek için evden çıktım. Başkaca çıkmışlığım yoktur. Eve taşıdığımızda bilinci yerindeydi. Acı çekiyordu, 'Bana yardım edin.' dedi. Yüzüne su serptim, babam da yardımcı olması için Halit Kasım'ı aradı."

- "Babam istediği için gittim"

Türkiye'ye 3 günlük bir ziyaret planladığını, o yüzden İsrail'den gelirken bileti 8 Şubat'ta dönmek üzere çift yönlü aldığını anlatan sanık Keblawi, "Ayrılmamı ben değil, babam istedi. Kardeşimin yanından ayrıldığımda durumu çok da kötü değildi." ifadelerini kullandı.

Söz alan avukat Nazmi Küçükosmanoğlu, ailenin İsrail'in aristokrat ailelerinden olduğunu belirterek, sanıklardan Zekharya Keblawi'nin yatırım yapmak üzere Türkiye'ye gelen varlıklı bir iş adamı, kardeşinin bilim insanı, diğer kızının da İngiltere'de tıp doktoru olduğunu kaydetti.

Müvekkili Zekharya Keblawi'nin Türkçe bilmediği için Suriyeli Halit Kasım'dan yardım istediğini ve bu kişinin yardımıyla ambulans ve polisi aradığını anlatan Küçükosmanoğlu, şunları söyledi: