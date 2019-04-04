Kocaeli'de Filistinli kızın ölümüne ilişkin dava

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Filistin uyruklu genç kızın ölümüne ilişkin, cinayet zanlısı baba ve ağabey hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talebiyle dava açıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin (21) öldürülmesine ilişkin, babası Zekharya (59) ve ağabeyi Yahya Keblawi (34) hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Siwar Keblawi'nin babasıyla 2018'de Türkiye'ye giriş yaptığı ve İzmit'te yaşamaya başladıkları anlatılan iddianamede, babanın beyanına göre genç kızın kendi ülkesinde iki kez evlenmek amacıyla nişanlandığı ancak evlenmediği, bunun üzerine ailenin bu durumu hoş karşılamayarak öldürmek istediği aktarıldı.

İddianamede, diğer şüpheli Yahya Keblawi'nin 5 Şubat'ta İzmit'e ikilinin yaşadığı eve geldiği, kapıyı baba Zekharya'nın açtığı ve ağabeyini gören genç kızın hızlı bir şekilde odasına girip kapısını kilitlediği anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Ancak kapının kuvvet uygulanarak kırıldığı, maktulün binanın üçüncü katında bulunan odasının balkonundan, 10,80 metre mesafedeki bahçesine muhtemelen sırt üstü düştüğü, düşme sonucu sırt kemiğinde ve kaburgalarında ciddi kırıklar oluştuğu, bunun üzerine her iki şüphelinin bulunduğu yerden bahçeye inerek maktulü tekrar üçüncü kattaki eve çıkardıkları, bir süre sonra şüpheli Zekharya'nın daha önceden tanıdığı Halit İsa Kasım'ı bu yere çağırdığı, Kasım'ın bu binada oturanlara haber vererek 112 Acil Servis'i çağırdıkları, olay yerine gelen sağlık ekibinin maktulü bu yerden alarak hastaneye getirdiği ancak bu sırada şüpheli Yahya'nın hızla bu yerden ayrılarak İstanbul iline gittiği, aynı gün İsrail'e gitmek üzere uçak bileti aldığı anlaşılmıştır."