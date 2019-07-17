Kocaeli'de Filistinli kızın ölümüne ilişkin dava

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin ölümüne ilişkin babasının ve ağabeyinin yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar baba Zekharya ve ağabey Yahya Keblawi ile sanık avukatları, tercümanlar ve aile yakınları katıldı.

Duruşmada, davaya ilişkin çeşitli kurumlardan gönderilen evraklar okundu.

Gelen evraklar hakkında beyanı sorulan baba Keblawi'nin avukatı Nazmi Küçükosmanoğlu, Siwar'ın İsrail'deki ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildiğine ilişkin ellerinde belge olduğunu belirterek, maktulün psikolojisinin bozuk olduğunu ve bunun aile tarafından da bilindiğini savundu.

Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, Siwar'ın kanında alkol tespit edildiğini aktaran Küçükosmanoğlu, sanıkların da bu durumu doğruladığını bildirdi.

Küçükosmanoğlu, gelen belgelerin, daha önce yaptıkları savunmaları doğruladığını söyledi.

Diğer sanık avukatı Sabih Sorucu da gelen belgelerin, Siwar'ın intihar ettiğini gösterdiğini iddia etti.