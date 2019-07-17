Kocaeli'de Filistinli kızın ölümüne ilişkin dava

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin ölümüne ilişkin babasının ve ağabeyinin yargılanmasına devam edildi.
Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar baba Zekharya ve ağabey Yahya Keblawi ile sanık avukatları, tercümanlar ve aile yakınları katıldı.
Duruşmada, davaya ilişkin çeşitli kurumlardan gönderilen evraklar okundu.
Gelen evraklar hakkında beyanı sorulan baba Keblawi'nin avukatı Nazmi Küçükosmanoğlu, Siwar'ın İsrail'deki ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildiğine ilişkin ellerinde belge olduğunu belirterek, maktulün psikolojisinin bozuk olduğunu ve bunun aile tarafından da bilindiğini savundu.
Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, Siwar'ın kanında alkol tespit edildiğini aktaran Küçükosmanoğlu, sanıkların da bu durumu doğruladığını bildirdi.
Küçükosmanoğlu, gelen belgelerin, daha önce yaptıkları savunmaları doğruladığını söyledi.
Diğer sanık avukatı Sabih Sorucu da gelen belgelerin, Siwar'ın intihar ettiğini gösterdiğini iddia etti.
- "Ailemiz kırılmış cam gibi oldu"
Tercüman yardımıyla söz verilen sanık baba Keblawi, yaşanan olayın kendileri için sürpriz olduğunu anlattı. Türkçe bilmedikleri için durumlarını anlatamadıklarını öne süren Keblawi, "Kızımın saçının teli, bizim için çok kıymetlidir. Kızımın intiharında bir dahlimiz yoktur. Türk adaletine güveniyoruz, gerçekleri ortaya çıkaracaktır. Ailemiz bu durumdan zarar gördü, kırılmış cam gibi oldu." diye konuştu.
Ağabey Yahya Keblawi de Türk adaletine güvendiğini belirterek, kardeşini kendilerinin öldürmediğini öne sürdü. Kendilerine iftira atıldığını savunan Keblawi, tahliye talebinde bulundu.
Duruşma savcısı, suç vasfının değişmesi ihtimaline karşı tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesini istedi.
Sanık avukatları da savcıya katıldıklarını belirterek, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tasarlayarak öldürme suçunun somut delillerinin varlığı ve kaçma şüpheleri nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 6 Şubat'ta balkondan düşmesi sonucu hayatını kaybeden Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin (21) ölümünü şüpheli bulan polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Bu kapsamda baba Zekharya Keblawi (59) gözaltına alınmış, olaya karıştığı ileri sürülen ağabey Yahya Keblawi (34) de İsrail'e çıkma hazırlığındayken bir otelde yakalanmıştı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelileri baba ve ağabey, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, baba ve ağabeyin, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum