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  4. Kocaeli’de firari olarak aranan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Kocaeli’de firari olarak aranan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 10:44 | Son Güncelleme

Kocaeli’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmada firari olarak aranan 4 kişi, beş ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyesi olma suçundan firari olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli merkezli 5 ilde eş operasyon düzenlendi.

Kocaeli’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmada firari olarak aranan 4 kişi, beş ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyesi olma suçundan firari olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli merkezli 5 ilde eş operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında daha önce çeşitli kurumlardan ihraç edilmiş şahısların da bulunduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şahısların, işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

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