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Kocaeli'de forkliftin altında kalan işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 23:50 | Son Güncelleme

Kocaeli'de forkliftin altında kalan işçi öldü

Kocaeli'de forkliftin altında kalan işçi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bir fabrikada çalışan taşeron firma işçisi Sedat Sınar (29), henüz belirlenemeyen nedenle bir anda hareket eden forkliftin altında kaldı.

İşçilerin olayı fark etmesi üzerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Sınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayı haber alan işçi yakınları da fabrikaya geldi.

Sınar'ın cenazesi, incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çayırova Forklift Kocaeli

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