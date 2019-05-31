HABER

Kocaeli'de fuhuş çetesine operasyon: 25 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 11:11 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde işlettikleri köfteci dükkanı üzerinden insan ticareti yaptıkları ve fuhuş çetesi yönettikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde işlettikleri köfteci dükkanı üzerinden insan ticareti yaptıkları ve fuhuş çetesi yönettikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. 25 kişiden 8'inin çetenin eline düşen mağdur kadınlar olduğu belirlendi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir köfteci dükkanında fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, harekete geçerek dükkanı takibe aldı. Yaklaşık 2,5 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapılan dükkanı A.A. (45) isimli bir kadının işlettiği, fuhuş yaptırılan kadınların ise bu dükkanda garson olarak çalıştırılarak, fuhuş amacıyla gelen müşterilere pazarlandığı belirlendi. Fuhuş amacıyla gelen müşterilerin buradan kadın seçtiği, daha sonra dükkana çağrılan ticari taksi ile çete üyelerine ait villalara gönderilerek fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Geçtiğimiz 28 Mayıs tarihinde rahatsızlanan çete lideri A.A., işlettiği köfteci dükkanında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bunun üzerine çete üyelerinin hata yapmasını bekleyen polis ekipleri, tespit ettikleri çete üyelerinin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçeleri ile Trabzon'un Sürmene ilçesindeki evlerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonlardan toplam 25 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve yüksek miktarda nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınarak Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 25 kişiden 8'inin çetenin eline düşen mağdur kadınlar olduğu tespit edildi. Pasaportlarına el konularak, şiddet uygulanıp, fuhşa zorlanan 4 Özbekistan, 2 Kırgızistan ve 1 Türkmenistan uyruklu kadın Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilerek sınır dışı edilirken, Türk olduğu öğrenilen 1 kadın ise ifadesinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla serbest bırakıldı. Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, yasa dışı insan ticareti ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından haklarında işlem yapılan 17 kişi ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Bakan Yardımcısı Yavuz: Kitabın toplatılması kararı çıkmasını bekliyorumBakan Yardımcısı Yavuz: Kitabın toplatılması kararı çıkmasını bekliyorum
Koruma altındaki 117 ağacı kestilerKoruma altındaki 117 ağacı kestiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.