Kocaeli'de fuhuş operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu 3 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Hacıhalil Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler Z.Y, Y.F. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada operasyonda kurtarılan Özbekistan uyruklu S.Z, M.F. ve A.M. adlı kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

