HABER

Kocaeli'de fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 18:06 | Son Güncelleme

Kocaeli'de fuhuş operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu 3 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Hacıhalil Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler Z.Y, Y.F. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada operasyonda kurtarılan Özbekistan uyruklu S.Z, M.F. ve A.M. adlı kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

PARTNERBu uygulamayı mutlaka indirin! Bakın ne işe yarıyorBu uygulamayı mutlaka indirin! Bakın ne işe yarıyor
Tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldüTabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü
Ara Güler'in dünyaya tanıttığı köyün sakinleri hayatlarındaki değişimi anlattıAra Güler'in dünyaya tanıttığı köyün sakinleri hayatlarındaki değişimi anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuhuş operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Danıştay'dan flaş karar! 'Öğrenci Andı' 5 yıl aradan sonra yeniden okutulacak!

Danıştay'dan flaş karar! 'Öğrenci Andı' 5 yıl aradan sonra yeniden okutulacak!

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Önce kapıyı kapattırdı ardından öğrencisinin boğazına kemer dolayıp dehşeti yaşattı!

Önce kapıyı kapattırdı ardından öğrencisinin boğazına kemer dolayıp dehşeti yaşattı!

İstanbul'da korkunç olay! Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı!

İstanbul'da korkunç olay! Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı!

Türkiye ve Yunanistan arasında büyük gerilim! Komutanlık harekete geçti

Türkiye ve Yunanistan arasında büyük gerilim! Komutanlık harekete geçti

Gazetecilere fuhuş operasyonu!

Gazetecilere fuhuş operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.