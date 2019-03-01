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Kocaeli'de fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 14:56 | Son Güncelleme

Yabancı uyruklu kadınlara tehditle fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yabancı uyruklu kadınlara tehditle fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 9 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, iş vaadiyle yurt dışından getirilen yabancı uyruklu kadınlara tehditle fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık bir aylık takip sonucu toplanan deliller doğrultusunda İzmit Orhan ve Cedit mahallelerindeki 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, suç örgütünün lideri olduğu ileri sürülen Azerbaycan uyruklu S.M. (34), çete üyesi oldukları ileri sürülen Azerbaycan uyruklu T.N (38), N.T (44), S.A (45), F.D.S (40), M.A.E (52), Y.K (48), R.E (41) ve M.G (40) gözaltına alındı.

Ayrıca Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan uyruklu 10 yabancı uyruklu kadın, ifadeleri alınarak sınır dışı edilmek üzere Kocaeli Göç İdaresine teslim edildi.

Şüphelilerin, son dönemde Asayiş Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu operasyonlar nedeniyle bir dizi tedbir aldığı, yakalanmamak amacıyla telefonlarına şifreli sohbet programları kurdukları, birbirleriyle yaptıkları görüşmelerde isim vermeyerek "dayı, abla, bacı ve fedai" dedikleri, müşterilerle kodlu yazışmalar yaptıkları ileri sürüldü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "zorla fuhuş yaptırmak, fuhşa aracılık etmek, yer temininde bulunmak ve çete kurmak" suçundan Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş izmit Kocaeli

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