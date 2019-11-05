HABER

Kocaeli'de fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 18:38 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 kadın şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gölcük ilçesinde "dernek" adı altında işletilen masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, Yeni Mahalle'deki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda işletme sahibi kadın G.K. (41) ile mesul müdür G.K. (25) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhşa aracılık ve teşvik, fuhuş için yer temin etmek" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

PARTNER Uzmanlar reçeteyi verdi: İnce bel için... Uzmanlar reçeteyi verdi: İnce bel için...
Teknoloji bağımlılığına karşı çocuklara masal anlatıyorlarTeknoloji bağımlılığına karşı çocuklara masal anlatıyorlar
Zodyak bot ve motorunu çalan 2 kişi tutuklandıZodyak bot ve motorunu çalan 2 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuhuş Gölcük Kocaeli operasyon

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Doğum gününe özel üstsüz poz

Doğum gününe özel üstsüz poz

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Jandarma adeta etten duvar ördü

Jandarma adeta etten duvar ördü

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB paylaştı! Asker böyle paylaştı

MSB paylaştı! Asker böyle paylaştı

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması

Gündeme bomba gibi düşen 'ıspanak' için flaş açıklama

Şimdi gözler deprem sonrası oluşacak büyük yangınlara çevrildi!

Deprem için yeni bir uyarı geldi! Gözler oraya çevrildi

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'nin iddialarına cevap!

Dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün şok eden ifadesi

Beşiktaş'ta dehşet saçmıştı! Şoförün ifadesi şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.