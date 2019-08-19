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Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 12:37 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sosyal medya sitesi üzerinden ilan verip fuhuş yaptığı tespit edilen 2 trans birey, yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir apartmanda fuhuş yapıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine harekete geçti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sosyal medya sitesi üzerinden ilan verip fuhuş yaptığı tespit edilen 2 trans birey, yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir apartmanda fuhuş yapıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, takip altına aldıkları apartmandan ‘müşteri’ sıfatındaki şahısların çıktığını tespit etti. Dün fuhuş yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda I.G. ve M.Ç. isimli 2 trans birey yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahısların bir sosyal medya sitesi üzerinden ilan vererek müşteri bulduklarını tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar serbest bırakıldı. Fuhuş yapılan apartman dairesinin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.

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