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Kocaeli’de fuhuş yaptırtan ruhsatsız otel sahibi ve çalışanı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2019 18:31 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ruhsatsız bir otele düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan otel sahibi ve 1 çalışanı tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde meydana gelen olayda ruhsatsız bir otelde fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Kocaeli’de fuhuş yaptırtan ruhsatsız otel sahibi ve çalışanı tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ruhsatsız bir otele düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan otel sahibi ve 1 çalışanı tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde meydana gelen olayda ruhsatsız bir otelde fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında ruhsatsız olduğu ve fuhşa aracılık yaptırıldığı öğrenilen otele operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda fuhşa aracılık ettiği belirlenen otel sahibi T.A. (46) ile otel çalışanı K.T. (33), M.Ç. (34) ve fuhuş yaptıkları belirlenen 5 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan T.A., K.T., M.Ç. ve fuhuş yapan 5 kadın Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından 5 kadın serbest bırakıldı. Ruhsatsız olduğu ve fuhuş yapılmasına aracılık edildiği tespit edilen otelin mühürlenmesi için ise çalışma başlatılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan T.A., K.T. ve M.Ç. Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan otel sahibi T.A. ve K.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Ç. ise serbest bırakıldı.

Kocaeli’de fuhuş yaptırtan ruhsatsız otel sahibi ve çalışanı tutuklandı

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