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Kocaeli'de gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 01:25 | Son Güncelleme

Gebze ilçesinde Suriye uyruklu bir kişiyi gasbettikleri öne sürülen aralarında bir polis ve bir muvazzaf askerin de olduğu 4 kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cep telefonu alım satım işi yapan Suriye uyruklu bir kişiyi, kendilerini polis olarak tanıtıp gasbettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu kişinin, kendilerini polis olarak tanıtıp silah tehdidiyle 23 bin lira değerinde cep telefonunun gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Teknik takibin ardından ekipler, Gebze ve Darıca ilçeleri ile Kahramanmaraş'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda aralarında Gebze Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru ile bir muvazzaf jandarma astsubayın da olduğu 4 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca ile çalıntı olduğu değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kocaeli'de gasp iddiası

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