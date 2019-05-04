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Kocaeli'de gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 23:32 | Son Güncelleme

Gebze ilçesinde durdurdukları otomobilin sürücüsüne kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra otomobilde bulunan 125 bin lirayı gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak gasp yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şehit Abdullah Horoz Caddesi'nde E.Ş'nin aracının önünün başka bir araç tarafından kesilerek durdurulması ve kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce sürücünün 125 bin lirası ile 2 cep telefonunun gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayda kullanılan aracın plakasını ve şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Harekete geçen polis ekipleri, A.S. (29), A.Ç. (24), F.K. (37) ve M.S. (31) adlı şüphelileri, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı belirlenen kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden F.K. ve M.S. tutuklanırken, A.S. ve A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili şüpheli E.H'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
gasp Gebze Kocaeli

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