Kocaeli'de gazetecilerden polise sürpriz kutlama

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de gazeteciler, Türk polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı, kavga ihbarı yaparak hazırladıkları sürprizle kutladı.

Gebze ilçesinde görev yapan bir grup gazeteci, mesailerinde çoğu zaman iletişimde oldukları polislere sürpriz kutlama yapmak istedi. İlçedeki bir yerel gazeteden 155 Polis Hattı'na kavga ihbarında bulunuldu.

Polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini gören gazeteciler, hazırladıkları pastayı keserek, Türk polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutladı.

Görevli komiser yardımcısı da telsizle merkeze anons ederek, ihbarın gerçek olmadığını ve gazetecilerin pasta keserek kutlama yaptığı bildirdi.

Polis memurları, gazetecilerle her zaman alanda birlikte çalıştıklarını ve böyle bir günde bu sürprizin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, teşekkür ettiler.

Polis Derneği Gebze Şube Başkanı Yıldıray Turan'ın da hazır bulunduğu kutlamada, gazeteciler polislere kesilen pastayı ikram etti.

