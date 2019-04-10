HABER

Kocaeli'de gazetecilerden polise sürpriz kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 18:09 | Son Güncelleme

Kocaeli'de kavga ihbarına giden polis ekipleri, Polis Haftası dolayısıyla kesilen pastayla karşılandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de gazeteciler, Türk polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı, kavga ihbarı yaparak hazırladıkları sürprizle kutladı.

Gebze ilçesinde görev yapan bir grup gazeteci, mesailerinde çoğu zaman iletişimde oldukları polislere sürpriz kutlama yapmak istedi. İlçedeki bir yerel gazeteden 155 Polis Hattı'na kavga ihbarında bulunuldu.

Polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini gören gazeteciler, hazırladıkları pastayı keserek, Türk polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutladı.

Görevli komiser yardımcısı da telsizle merkeze anons ederek, ihbarın gerçek olmadığını ve gazetecilerin pasta keserek kutlama yaptığı bildirdi.

Polis memurları, gazetecilerle her zaman alanda birlikte çalıştıklarını ve böyle bir günde bu sürprizin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, teşekkür ettiler.

Polis Derneği Gebze Şube Başkanı Yıldıray Turan'ın da hazır bulunduğu kutlamada, gazeteciler polislere kesilen pastayı ikram etti.

Katil olduğunuza inanmanız sadece 3 saat sürer!Katil olduğunuza inanmanız sadece 3 saat sürer!
Yılmaz: “Birlikte başaracağız”Yılmaz: “Birlikte başaracağız”
Sancaktepe Belediye Başkanı seçilen Şeyma Döğücü mazbatasını aldıSancaktepe Belediye Başkanı seçilen Şeyma Döğücü mazbatasını aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazeteciler Gebze Kocaeli polis sürpriz

En Çok Okunan Haberler

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Emre Mor bunu da yaptı

Emre Mor bunu da yaptı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.