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Kocaeli'de Gaziantep Tanıtım Günleri'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 13:28 | Son Güncelleme

Kocaeli'de 18-23 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte, Gaziantep'in birbirinden özel lezzetleri ve yörenin kendine has kültürü tanıtılacak - Konserler ve halk oyunları yarışmasının yapılacağı etkinliklerde, Uluslararası Gastronomi ve Eğitim Derneği iş birliğiyle yurt içi ve yurt dışından 50 tanınmış şefin jüri üyeliğini üstleneceği yemek yarışması düzenlenecek

KOCAELİ (AA) - Gaziantep Dernekler Konfederasyonu'nca 18-23 Eylül'de Kocaeli'de düzenlenecek "Gaziantep Tanıtım Günleri"nde, Uluslararası Gastronomi ve Eğitim Derneği iş birliğiyle yurt içi ve yurt dışından 50 tanınmış şefin jüri üyeliğini üstleneceği yemek yarışması gerçekleştirilecek.

Konfederasyon Başkanı Hasan Özaygut, düzenlediği basın toplantısında, tanıtım günlerinin altıncısını düzenleyeceklerini ancak ilk defa geçen yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde 132 bin ziyaretçiyle geniş katılımlı bir etkinlik organize ettiklerini hatırlattı.

Özaygut, bu yıl Uluslararası Gastronomi ve Eğitim Derneği iş birliğiyle gerçekleştirecekleri yemek yarışmasında yurt dışından gelecek jüri ve yarışmacılarla da etkinliğe bir nevi uluslararası boyut kazandıracaklarını ifade ederek, etkinlikler kapsamında 2 konser ile ulusal halk oyunları yarışması organize edeceklerini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, iki ilin valilikleri ile Kocaeli ve Gaziantep büyükşehir belediyelerinin desteğiyle gerçekleştirecekleri etkinliklerde birlik ve beraberliğe vurgu yapacaklarına işaret eden Özaygut, şöyle konuştu:

"Ülkemiz, iç ve dışta yıkmak, parçalamak ve zora sokmak isteyen kötü niyetli kişilerin çabaladığı bir noktadan geçmekte. Bu tür kültürel etkinlikler birlikteliği sağlamak adına çok önemli. Herkes burada kenetleniyor, Gaziantepli, Kahramanmaraşlı, Şanlıurfalı, Trabzonlu, Artvinli hepsi bir arada oluyor. Tüm Kocaeli halkını bu etkinliğe davet ediyoruz. 18-23 Eylül'de 'Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı' diyoruz. 'Gastronominin başkenti' Gaziantep mutfağının tanıtımının yapılacağı tanıtım günlerinde el sanatları olmazsa olmaz, bakırcılık, sedefçilik, bibloculuk, yemenicilik... Özellikle bu yıl sosyal proje olarak, Gaziantepli kadınlar el emeği, göz nuru işledikleri ürünleri buraya getirecekler. Engelli dernekleri yer alacak."

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