Kocaeli'de Gaziantep Tanıtım Günleri'ne doğru

KOCAELİ (AA) - Gaziantep Dernekler Konfederasyonu'nca 18-23 Eylül'de Kocaeli'de düzenlenecek "Gaziantep Tanıtım Günleri"nde, Uluslararası Gastronomi ve Eğitim Derneği iş birliğiyle yurt içi ve yurt dışından 50 tanınmış şefin jüri üyeliğini üstleneceği yemek yarışması gerçekleştirilecek.

Konfederasyon Başkanı Hasan Özaygut, düzenlediği basın toplantısında, tanıtım günlerinin altıncısını düzenleyeceklerini ancak ilk defa geçen yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde 132 bin ziyaretçiyle geniş katılımlı bir etkinlik organize ettiklerini hatırlattı.

Özaygut, bu yıl Uluslararası Gastronomi ve Eğitim Derneği iş birliğiyle gerçekleştirecekleri yemek yarışmasında yurt dışından gelecek jüri ve yarışmacılarla da etkinliğe bir nevi uluslararası boyut kazandıracaklarını ifade ederek, etkinlikler kapsamında 2 konser ile ulusal halk oyunları yarışması organize edeceklerini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, iki ilin valilikleri ile Kocaeli ve Gaziantep büyükşehir belediyelerinin desteğiyle gerçekleştirecekleri etkinliklerde birlik ve beraberliğe vurgu yapacaklarına işaret eden Özaygut, şöyle konuştu: