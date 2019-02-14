HABER

Kocaeli'de genç kadını kaçıran şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 17:14 | Son Güncelleme

Kocaeli'de genç kadını kaçıran şüpheliler yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 28 yaşındaki öğretmen Tuğba S'yi kaçırdıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, genç öğretmenin ailesinin, kızlarının kaçırıldığını ihbar etmesi üzerine Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Çevredeki kameraları inceleyen ekipler, genç öğretmeni kaçıran M.T, kızın kaçırılmasında kullanılan aracı ve evi ayarlayan arkadaşları Ş.L, V.C, G.Y. ve Y.G'yi Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde gözaltına aldı.

Kente getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Öğretmen Tuğba S. ise ailesine kavuştu.

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Nikah Dairesi’nde 14 Şubat yoğunluğuNikah Dairesi’nde 14 Şubat yoğunluğu
Doğanın Sevgililer Günü’ne hediyesi kalp şeklinde elmasDoğanın Sevgililer Günü’ne hediyesi kalp şeklinde elmas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genç kadın Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

HDP'li Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

Eski vekile 'Terör propagandası' soruşturması

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar! Hepsi imha edildi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.