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  4. Kocaeli'de gözaltına alınan nakliyeciler serbest bırakıldı

Kocaeli'de gözaltına alınan nakliyeciler serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 15:13 | Son Güncelleme

Kocaeli'de gözaltına alınan nakliyeciler serbest bırakıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla yaptıkları eylemde gözaltına alınan 8 nakliyeci salıverildi.

Barış Mahallesi'ndeki kamyon ve tır parkında dün yapılan eylemde D-100 kara yolunu trafiğe kapatmak isteyen nakliyecilerden gözaltına alınan 8'inin emniyetteki ifadeleri tamamlandı.

Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kamyon ve tır parkındaki eylemde dün bir grup nakliyeci, D-100 kara yolunu trafiğe kapatmak istemişti.

Dağılmaları konusunda uyarılara rağmen yolu kapatmak isteyen kalabalığa polis müdahale etmiş, kısa süren arbedede 8 eylemci gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
eylem Gebze gözaltı kamyoncu

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