Kocaeli'de Gürcistan uyruklu genç evde ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Gürcistan uyruklu genç evde boynundaki 4 plastik kelepçeyle ölü bulundu.

Gürcistan uyruklu G.E, Darıca Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek 16 yaşındaki erkek kardeşi Nika Papidze E'den haber alamadığını, ablalarının Fevzi Çakmak Mahallesi Mahir Sokak'taki evinde olabileceği düşüncesiyle adrese gittiğini, ayakkabılarının kapının önünde olmasına rağmen kapıyı kimsenin açmadığını bildirdi.

Polis, ihbar üzerine adrese giderek çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı.

Eve giren ekipler, Nika Papidze E'yi boynunu sıkan 4 plastik kelepçeyle yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öldüğü tespit edilen Gürcistan uyruklu gencin cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

