Kocaeli'de 'Güvenli Ev' projesi hayata geçirildi

Kocaeli İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği, 'Güvenli Ev' projesi kapsamında ilk eğitimini Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Altan ailesinin evinde gerçekleştirdi. Aileye, olası kazalara karşı alınması gereken önlemler ve ilkyardım ile ilgili bilgiler verildi.

Kocaeli İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği'nin 'Güvenli Ev' projesi kapsamında Çayırova Özgürlük Mahallesi'nde oturan Altan ailesinin evindeki eğitimi iş güvenliği uzmanı Ahmet Uysal, iş yeri hekimi Dr. Saffet Akınal verirken, dernek başkanı Abbas Musa Gökburun da aileye konuk oldu. Evde riskleri belirleyen iş güvenliği uzmanı alınması gereken önlemleri aileye anlatarak, ev kazalarının önüne nasıl geçileceğinin ipuçlarını verdi. Özellikle devrilmelere karşı sabitlenmesi gereken dolaplar, elektrik tehlikelerine karşı alınması gereken önlemler, ev kazaları sonrası ilkyardımın nasıl olması gerektiği aileye anlatıldı. Evde yaşanan kazalarla ilgili videolar izletilerek, önlemler hakkında bilgi verildi. Ayrıca olası bir afette toplanma merkezi olarak kullanılacak alan harita üzerinde aileye gösterildi. Dernek tarafından aileye ev güvenliğini sağlamaları için yangın söndürücü tüp, ilkyardım çantası ve ilkyardım el kitabı, çocuklar için iş güvenliği boyama kitabı hediye edildi.

Kocaeli İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği Başkanı Abbas Gökburun, Dernek olarak güvenlik kültürünün gelişmesi için çocukların eğitiminin çok önemli olduğunu biliyor ve projelerimizi bu noktaya yoğunlaştırıyoruz. Daha önce okullarda başladığımız 'Güvenli Okul' projesini bir adım daha genişleterek evlere taşıdık ve 'Güvenli Ev' projesiyle ilk olarak Altan ailesine eğitimlerimizi verdik. Bu projenin Kocaeli başta olmak üzere tüm Türkiye'de yayılması adına tüm iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerimizi göreve davet ediyoruz. Eğitim materyallerimizi ve projenin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili tüm verileri paylaşmaya hazırız. Yeter ki bu güvenlik kültürü her eve ve tüm çocuklara yayılsın. Biz biliyoruz ki geleceğin güvenliği bugünden sorulur ve gelecekte yaşanacak kazaları önlemek adına biz bugünlerimizi iyi yetiştirmek zorundayız. dedi.

