HABER

Kocaeli'de 'Güvenli Ev' projesi hayata geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 13:45 | Son Güncelleme

Kocaeli İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği, 'Güvenli Ev' projesi kapsamında ilk eğitimini Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Altan ailesinin evinde gerçekleştirdi.

Kocaeli İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği, 'Güvenli Ev' projesi kapsamında ilk eğitimini Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Altan ailesinin evinde gerçekleştirdi. Aileye, olası kazalara karşı alınması gereken önlemler ve ilkyardım ile ilgili bilgiler verildi.
Kocaeli İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği'nin 'Güvenli Ev' projesi kapsamında Çayırova Özgürlük Mahallesi'nde oturan Altan ailesinin evindeki eğitimi iş güvenliği uzmanı Ahmet Uysal, iş yeri hekimi Dr. Saffet Akınal verirken, dernek başkanı Abbas Musa Gökburun da aileye konuk oldu. Evde riskleri belirleyen iş güvenliği uzmanı alınması gereken önlemleri aileye anlatarak, ev kazalarının önüne nasıl geçileceğinin ipuçlarını verdi. Özellikle devrilmelere karşı sabitlenmesi gereken dolaplar, elektrik tehlikelerine karşı alınması gereken önlemler, ev kazaları sonrası ilkyardımın nasıl olması gerektiği aileye anlatıldı. Evde yaşanan kazalarla ilgili videolar izletilerek, önlemler hakkında bilgi verildi. Ayrıca olası bir afette toplanma merkezi olarak kullanılacak alan harita üzerinde aileye gösterildi. Dernek tarafından aileye ev güvenliğini sağlamaları için yangın söndürücü tüp, ilkyardım çantası ve ilkyardım el kitabı, çocuklar için iş güvenliği boyama kitabı hediye edildi.
Kocaeli İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği Başkanı Abbas Gökburun, Dernek olarak güvenlik kültürünün gelişmesi için çocukların eğitiminin çok önemli olduğunu biliyor ve projelerimizi bu noktaya yoğunlaştırıyoruz. Daha önce okullarda başladığımız 'Güvenli Okul' projesini bir adım daha genişleterek evlere taşıdık ve 'Güvenli Ev' projesiyle ilk olarak Altan ailesine eğitimlerimizi verdik. Bu projenin Kocaeli başta olmak üzere tüm Türkiye'de yayılması adına tüm iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerimizi göreve davet ediyoruz. Eğitim materyallerimizi ve projenin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili tüm verileri paylaşmaya hazırız. Yeter ki bu güvenlik kültürü her eve ve tüm çocuklara yayılsın. Biz biliyoruz ki geleceğin güvenliği bugünden sorulur ve gelecekte yaşanacak kazaları önlemek adına biz bugünlerimizi iyi yetiştirmek zorundayız. dedi.

Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber
Bakan Koca'dan 'H3N2 virüsü' açıklaması: Bizim için risk oluşturmuyorBakan Koca'dan 'H3N2 virüsü' açıklaması: Bizim için risk oluşturmuyor
Sinema ve televizyon dünyasının yeni sosyal ağını tanıttılarSinema ve televizyon dünyasının yeni sosyal ağını tanıttılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkutan görüntü! Orta Anadolu tehdit altında

Korkutan görüntü! Orta Anadolu tehdit altında

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbullular bu geceye ve yarına dikkat (Kar yağışı ne zaman?)

İstanbullular dikkat! Bu geceden itibaren...

Ataşehir'de hareketlilik! AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri

AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri!

Binali Yıldırım'ın "Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

"Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

Mehmetçik dondurucu soğukta görevinin başında! Böyle görüntülendiler

Dondurucu soğukta böyle görüntülendiler

2018'de Türkiye'de en çok bakın neresi gezilmiş?

2018'de Türkiye'de en çok bakın neresi gezilmiş?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.