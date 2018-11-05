Kocaeli'de hafif ticari araç evin çatısına düştü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç evin çatısına düştü.
Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi Günbatımı Sokak'ta İ.K'nın kullandığı 34 SY 6460 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Araç, kot farkı bulunan müstakil bir evin çatısına düştü.
Çatıdan evin içine giren araç hasara neden olurken, sürücü gözaltına alındı.
- 6 ayda ikinci kaza
Ev sahibi İbrahim Adalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece meydana gelen kaza sırasında evde bulunan 22 yaşındaki oğlu Gürkan Adalı'nın şans eseri kurtulduğunu söyledi.
Eşi ve kendisinin evde olmadığını dile getiren Adalı, "6 ay önce de otomobil girmişti. 2 ay önce tamir ettirmiştik. Evi bu şekilde gördük, şok olduk. İmkanımız da yok yaptırmaya, tekrar nasıl yaptıracağız bilemiyorum. Önceki kazada belediyenin de yardımıyla sorunu gidermiştik. Şimdi ne yapacağız bilemiyoruz. İyi ki can kaybı olmadı. Buna bir önlem alınması gerekir." diye konuştu.
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