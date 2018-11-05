HABER

Kocaeli'de hafif ticari araç evin çatısına düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 10:57 | Son Güncelleme

Kocaeli'de hafif ticari araç evin çatısına düştü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç evin çatısına düştü.

Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi Günbatımı Sokak'ta İ.K'nın kullandığı 34 SY 6460 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Araç, kot farkı bulunan müstakil bir evin çatısına düştü.

Çatıdan evin içine giren araç hasara neden olurken, sürücü gözaltına alındı.

- 6 ayda ikinci kaza

Ev sahibi İbrahim Adalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece meydana gelen kaza sırasında evde bulunan 22 yaşındaki oğlu Gürkan Adalı'nın şans eseri kurtulduğunu söyledi.

Eşi ve kendisinin evde olmadığını dile getiren Adalı, "6 ay önce de otomobil girmişti. 2 ay önce tamir ettirmiştik. Evi bu şekilde gördük, şok olduk. İmkanımız da yok yaptırmaya, tekrar nasıl yaptıracağız bilemiyorum. Önceki kazada belediyenin de yardımıyla sorunu gidermiştik. Şimdi ne yapacağız bilemiyoruz. İyi ki can kaybı olmadı. Buna bir önlem alınması gerekir." diye konuştu.

PARTNERAhmet Kural çamur atıyor!Ahmet Kural çamur atıyor!
Sultangazi'de taciz iddiası ortalığı karıştırdıSultangazi'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Sultangazi'de bıçaklı sadırı ve taciz iddiasıSultangazi'de bıçaklı sadırı ve taciz iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’un ilk bilim merkezi açıldı

İstanbul’un ilk bilim merkezi açıldı

Sarıyer'deki iş adamına bıçaklı saldırının arkasından Kürt Ahmet'in adamları çıktı

Sarıyer'deki iş adamına bıçaklı saldırının arkasından Kürt Ahmet'in adamları çıktı

Fuat Oktay: Diyanet, eşcinsellerle ilgili çalışma yapmıyor

Fuat Oktay: Diyanet, eşcinsellerle ilgili çalışma yapmıyor

Bilirkişilik başvuruları ilk kez e-Devlet üzerinden yapılacak

Bilirkişilik başvuruları ilk kez e-Devlet üzerinden yapılacak

Sultangazi'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Sultangazi'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.