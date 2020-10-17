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  4. Kocaeli’de hafif ticari araç ile taksi çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli’de hafif ticari araç ile taksi çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 21:51 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Gebze İstasyon Eskihisar Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gebze İstasyon Eskihisar Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, feribot yoluna seyir halinde olan O.P. yönetimindeki 06 FG 4296 plakalı FİAT marka hafif ticari araç ile Darıca’dan Gebze istikametine gitmekte olan M.Ş. yönetimindeki Renault marka 41 T 3028 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazanın şiddetiyle karşı yola savrulan araçlarda maddi hasar oluşurken 41 T 3028 plakalı ticari takside bulunan sürücü M.Ş. ve yanındaki yolcu olarak bulunan S.B. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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