Kocaeli’de hafif ticari araç park halindeki tırın arkasına saplandı: 1 ölü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolunda park halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari araç içindeki sürücü hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı. Yaşlı çifti ayıran kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 16.00 sıralarında Gölcük D-130 Karayolu Çiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Aldemir (67) idaresindeki 34 VJ 3184 plakalı hafif ticari araç, seyir halinde ilerlediği sırada yolun sağında park halinde olan R.B. adlı sürücüye ait 77 AAS 927 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın arkasına saplanan hafif ticari araçtaki sürücü İsmail Aldemir ve eşi Nurten Aldemir (54) araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma ile sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü İsmail Aldemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Nurten Aldemir ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari araç, saplandığı tırdan güçlükle ayrılarak çekici ile otoparka çekildi. R.B. adlı tır sürücüsü gözaltına alınırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sağ şeritten hızla gelen hafif ticari aracın, park halindeki tıra çarpma anı görünüyor.

