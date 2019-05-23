HABER

Kocaeli’de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 15:30 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı.Kaza, Gebze ilçesi D-100 Karayolu Osmangazi Köprüsü bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
Kaza, Gebze ilçesi D-100 Karayolu Osmangazi Köprüsü bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erdi B. idaresindeki 34 FF 6881 plakalı hafriyat kamyonu ile aynı istikamette seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 41 V 0920 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü ile Ramazan K. ve Ramazan K. isimli vatandaşlar yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde bulunan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza sebebi ile D-100 Karayolu Ankara istikametinin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol, tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaçmak için çok uğraştı ama... Vahşi doğanın acımasız yüzü Kaçmak için çok uğraştı ama... Vahşi doğanın acımasız yüzü
Deniz patlıcanı avlayan 2 kişiye 24 bin lira cezaDeniz patlıcanı avlayan 2 kişiye 24 bin lira ceza
'Ponzi Arzu'ya ev hapsi'Ponzi Arzu'ya ev hapsi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.